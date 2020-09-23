Названа причина убийства и самоубийства в Новой Москве

Житель Новой Москвы убил мать, а потом себя, из-за строительства дороги, которая должна была пройти через их участок в СНТ «Родник 1» в поселении Десеновское. Об этом телеканалу «360» рассказали в московском Следственном комитете.

В предсмертной записке россиянин написал, что обращался в суд и различные инстанции, чтобы направление дороги было изменено, и семья сохранила дом. Результатов это не принесло. Мужчина сообщил, что не может морально пережить предстоящий снос жилья, поэтому решился на самоубийство. Убийство матери он объяснил тем, что, оставшись без него, она не сможет обслуживать дом самостоятельно. В их смерти автор письма попросил винить коррупционеров.

Канал отмечает, что родственники строили жилье в течение 30 лет. Позже выяснилось, что именно через их землю будет проходить реконструкция автомобильной трассы М3 «Украина» Середнево — Марьино — Десна.

Происшествие случилось накануне, 22 сентября. Тело матери и сына нашли с огнестрельными ранениями. По предварительной версии следствия, мужчина несколько месяцев был в депрессивном состоянии, на фоне чего совершил убийство и суицид.