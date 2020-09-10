Минздрав назвал причину половины самоубийств в России

В России почти половина самоубийств (до 50 процентов) в той или иной степени связана с употреблением алкоголя. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Олег Салагай, передает агентство «Москва»

Он добавил, что смертность трудоспособного населения очень сильно коррелирует с потреблением спиртного, особенно крепкого.

Ранее Салагай заявил, что в России необходимо повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года. Распространение таких мер в первую очередь на легкий алкоголь объясняется тем, что между количеством потребленного алкоголя и риском смерти возникает очень тесная ассоциация. При этом замглавы Минздрава указал, что потребление алкоголя на душу населения за последние 10 лет снизилось до 9,16 процента и постепенно приближается к 8. Этому способствовало утверждение антиалкогольной концепция и комплексное законодательство.

Тема повышения возраста продажи алкоголя в России поднимается не впервые. В мае 2020 года Совет Федерации уже рекомендовал правительству поднять его с 18 до 21 года, но не выделял отдельно слабый алкоголь. Необходимость таких мер объяснили ростом актуальности вопросов здоровья нации в период пандемии. Главный внештатный нарколог-психиатр Минздрава Евгений Брюн предложил закрепить повышение возраста в Конституции, так как чаще всего те, кто выступают против этих мер, приводят нарушение конституционных прав как аргумент.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что россияне, которые находились на самоизоляции из-за коронавируса, стали чаще умирать от алкоголя. По его словам, ограничение продажи спиртного позволит постепенно отойти от культуры алкогольной зависимости и приблизиться к сокращению смертности и заболеваемости.