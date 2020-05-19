Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять

Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский. Его цитирует РИА Новости во вторник, 19 мая.

Рязанский подчеркнул, что в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность. По его словам, сенаторы также просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака.

13 мая глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса россияне стали чаще умирать от алкоголя. По его мнению, ограничение продажи спиртных напитков позволит проложить «путь к сокращению смертности и заболеваемости» и постепенно отойти от культуры алкогольной зависимости.

Ранее обеспокоенность ростом потребления алкоголя во время пандемии выразила социолог и демограф Дарья Халтурина. По ее словам, граждане покупают для дезинфекции спирт, но не все используют его по назначению.

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