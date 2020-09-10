Минздрав заявил о необходимости повысить возраст продажи легкого алкоголя

В России необходимо повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года. Об этом заявил заместитель главы Минздрава Олег Салагай, передает ТАСС.

Салагай объяснил, что в первую очередь такую меру хотят распространить на легкий алкоголь, потому что «существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти».

Замглавы Минздрава также сказал, что за последние 10 лет потребление алкоголя в России снизилось по сравнению с уровнем 10-летней давности и теперь составляет 9,16 литра на душу населения, постепенно приближаясь к 8 литрам. Он объяснил это утверждением соответствующей антиалкогольной концепции, принятия комплексного законодательства и прочими мерами, передает РИА Новости.

В мае 2020 года Совет Федерации рекомендовал правительству поднять максимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, однако тогда слабый алкоголь не выделялся отдельно. В Совфеде подчеркнули, что такие меры нужны, потому что вопросы здоровья нации стали еще актуальнее во время пандемии. Сенаторы также намерены ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака.

Позднее главный внештатный нарколог-психиатр Минздрава Евгений Брюн поддержал предложение запретить продажу сигарет и алкоголя до 21 года и закрепить это в Конституции. По его словам, запрет на продажу спиртного крепостью свыше 16,5 процента встречает сопротивление, аргументированное нарушением Конституции — наркологическое сообщество не согласно с такой позицией.