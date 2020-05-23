Главный нарколог предложил закрепить возраст продажи алкоголя в Конституции

Главный внештатный нарколог-психиатр Минздрава России Евгений Брюн предложил запретить продажу сигарет и алкоголя гражданам до 21 года на уровне Конституции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Брюна, предложение Минздрава запретить продажу алкоголя крепостью свыше 16,5 процентов людям до 21 года встречает сопротивление. «Утверждается о нарушении конституции. Наркологическое сообщество не согласно с такой позицией» — сказал нарколог-психиатр.

Он неоднократно выступал с предложением ограничить продажу спиртного. По мнению Брюна, в частности, алкоголь, как и курение, ухудшает течение заболевания у зараженных коронавирусом и увеличивает заразительную силу инфекции.

Материалы по теме России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

Ранее главный нарколог поддержал идею Совета Федерации поднять возрастной ценз на алкоголь. По его словам, «для России было бы полезно, чтобы это было с 21 года».

19 мая сенатор Валерий Рязанский рекомендовал правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя. Он подчеркнул, что в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность. По его словам, сенаторы также просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака.

13 мая глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса россияне стали чаще умирать от алкоголя. По его мнению, ограничение продажи спиртных напитков позволит проложить «путь к сокращению смертности и заболеваемости» и постепенно отойти от культуры алкогольной зависимости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!