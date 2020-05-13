России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.

По его словам, бессознательное стремление к аддиктивному поведению появлялось у испытуемых, которые проводили до полутора лет в изоляции в рамках подготовки полетов на Луну и на Марс. «Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться», — объяснил Бубеев.

В то же время у участников эксперимента отмечался рост значимости ценности жизни, заботы о здоровье и безопасности, то есть люди становились более осторожными и осмотрительными, добавил профессор.

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Бубеев предрек сложности и тем, кто много времени проводил за компьютерными играми и соцсетями. У них может возникнуть компьютерная зависимость, также такие граждане столкнуться со сложностями при возращении в реальный мир.

Кроме того, эксперт ожидает усиление конфликтной напряженности — роста уличного хулиганства, волны преступности.

В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне пристрастились к алкогольным напиткам во время самоизоляции из-за распространения коронавируса и стали больше пить. По его данным, за период ограничительных мер потребление алкоголя выросло на 2-3 процента «достаточно равномерно».

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