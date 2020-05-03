Россияне пристрастились к алкоголю на самоизоляции

Россияне пристрастились к алкогольным напиткам во время самоизоляции из-за распространения коронавируса и стали больше пить. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с «Россией 24», передает «Интерфакс».

По его данным, за период ограничительных мер потребление алкоголя выросло на 2-3 процента «достаточно равномерно».

Мурашко напомнил, что спиртные напитки ослабляют иммунитет, поэтому не могут считаться помощниками в этой ситуации. «Не нужно думать, что даже там какие-то там 30-50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет», — сказал глава ведомства. Он добавил, что особенно опасен алкоголь для граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, так как он провоцирует обострения хронических заболеваний.

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Ранее россиянам дали рекомендации на майские праздники при коронавирусе. В частности, Роспотребнадзор посоветовал отказаться от алкоголя, так как он снижает способность организма противостоять инфекциям.

По данным на воскресенье, 3 мая, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления. Россия находится на 7-м месте среди стран, наиболее пострадавших от распространения инфекции.

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