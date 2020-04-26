В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

В Курганской области на время майских праздников запретят продажу алкоголя. Об этом сообщает региональный оперативный штаб, пишет агентство URA.RU.

Алкоголь, в том числе пиво, нельзя будет купить с 30 апреля по 10 мая. Алкогольные напитки также нельзя будет продавать в кафе и других местах общепита. Кроме того, на указанный период будут введены ограничения на продажу горючих веществ, в частности древесного угля и средств для розжига.

В начале апреля власти нескольких субъектов России ограничили продажу спиртного. Речь идет о Пермском крае, Кемеровской области, Карелии, Красноярском крае и Башкирии. В Якутии и Забайкалье до особого распоряжения введен сухой закон.

В Курганской области по состоянию на 26 апреля выявлено 29 случаев заражения коронавирусом, выздоровели четыре человека, скончавшихся нет.

В целом по России насчитывается более 80 тысяч случаев заражения, за последние сутки выявлено свыше шести тысяч случаев.

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