Еще один российский регион ограничил продажу алкоголя

Власти Новгородской области ограничили продажу алкоголя из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Андрей Никитин, документ опубликован на его странице во «ВКонтакте».
Начиная с субботы, 4 апреля, спиртное в магазинах области продается с 10:00 до 20:00. Ограничение будет действовать до 30 апреля.
Ранее алкоголь в регионе продавался с 8:00 до 23:00.
В субботу, 4 апреля, главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажу крепкого алкоголя и табака на время пандемии коронавируса. По его словам, курение и спиртное ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса.
В начале апреля власти нескольких субъектов России ограничили продажу спиртного. Речь идет о Пермском крае, Кемеровской области, Карелии, Красноярском крае и Башкирии. В Якутии и Забайкалье до особого распоряжения введен сухой закон.
По данным на 4 апреля, в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека. Больше всего заразившихся — в Москве, 3357 человек. 260 случаев заражения зарегистрировано в Московской области, 171 случай — в Санкт-Петербурге, 59 — в Республике Коми, 47 — в Ленинградской области.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения