Минпромторг попросил не лишать россиян спиртного

В России может увеличиться доля потребления нелегальной алкогольной продукции. Об этом предупредил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, передает РИА Новости.

По его словам, такое может случиться, если власти региона начнут ограничивать или вообще запрещать продажу легального алкоголя. «Мы можем перейти к нелегальному рынку и к потреблению суррогатного алкоголя, что будет намного трагичнее даже, чем проблемы, связанные в том числе с той инфекцией, о которой мы говорим», — заявил он.

Евтухов рассказал, что ранее регионам были направлены рекомендации не менять установленные режимы продажи алкоголя без крайней необходимости.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае полностью запретили продажу алкоголя во время самоизоляции. Ограничения продажи спиртного также ввели в Карелии и Пермском крае.

Также «сухой закон» был введен в Якутии. Власти региона объяснили это тем, что жители за выходные выпили недельный запас спиртного.