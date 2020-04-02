Россиянам разрешили использовать водку против коронавируса

Россиянам разрешили использовать водку для обработки поверхностей дома и на работе в период пандемии коронавируса. Об этом заявил главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы столичного департамента здравоохранения Илья Акинфиев, передает РИА Новости.

По словам Акинфиева, антисептик можно заменить водкой, однако стоит учесть, что может снизиться эффективность обработки поверхностей, так как специальные антисептики содержат 60 процентов спирта, а водка — 40 процентов.

Врач добавил, что при возможности лучше приобрести антисептик для поверхностей, однако он стоит дороже кожных. По его словам, такой антисептик может оставить на теле ожоги, поэтому надо следовать инструкции.

Ранее внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что употребление водки не поможет защититься от коронавируса, а алкоголь может продлить процесс выздоровления. Он добавил, что водка не спасает от всех болезней, так как спирт быстро улетучивается и поэтому не оказывает длительного профилактического эффекта. Кроме того, для профилактики надо принимать такое количество алкоголя, которое равняется смертельной дозе.

На 2 апреля в семи регионах России запретили или ограничили продажу алкогольных напитков на период самоизоляции. Так, полностью продажу запретили в Забайкальском крае, административном центре Тувы Кызыле, в административном центре Якутии и трех городских округах региона, а в Кемеровской области поручили закрыть все торговые точки с алкоголем и табаком. В Карелии, Пермском крае и Башкирии ввели ограничения, сократив время продажи спиртного.

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