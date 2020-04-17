Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Двое жителей Екатеринбурга пошли за пивом и избежали наказания за нарушение режима самоизоляции, сообщает Znak.com со ссылкой на решение судьи участка № 10 мирового суда Верх-Исетского района города.
Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса. Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат.
Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля. Сначала они вместе пошли за пивом в ближайшую торговую точку у дома, а потом направились за продуктами. В итоге их задержали полицейские, которые решили, что граждане нарушили самоизоляцию. На них были составлены административные протоколы по статье «Неисполнение требований правового акта губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции». В распоряжении главы региона указано, что ходить за покупками жителям разрешается.
Ранее полицейские Нефтекамска поймали на улице брата и сестру в возрасте 7 и 13 лет, которые нарушили комендантский час и оказались на улице в семь часов вечера. При задержании дети кричали и плакали, очевидцы сняли происходившее на видео. Позднее выяснилось, что они ехали домой на такси от родственницы, но водитель высадил их раньше времени.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения