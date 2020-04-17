Задержание кричащих от страха детей российскими полицейскими попало на видео

В башкирском городе Нефтекамске полицейские задержали и потащили в служебный автомобиль двоих детей, которые оказались на улице во время комендантского часа. Видео опубликовал местный житель, увидевший происходящее из окна, передает агентство «Башинформ».
На записи видно, как двое полицейских тащат за руки упирающихся и кричащих мальчика и девочку, после чего сажают их в машину.
В МВД Башкирии заявили, что вечером около 19 часов заметили на улице 7-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, нарушивших установленный властями региона комендантский час — детям нельзя находиться на улице с 18:00 до 13:00, передает РИА Новости. Их доставили в отделение, чтобы передать родителям.
Девочка рассказала полиции, что родители уехали в соседний регион, оставив детей одних, и они поехали на такси к родственнице. По ее словам, таксист не довез их до нужного адреса и им пришлось пойти пешком. Полицейские передали детей родителям, однако не уточнили, кому именно.
В полиции также начали искать таксиста и намерены выяснить все обстоятельства, из-за которых дети остались вечером на улице без взрослых.
16 апреля глава Башкирии Радий Хабиров объявил продление режима самоизоляции минимум до конца мая. Он объяснил это необходимостью профилактики заражения коронавирусом. Он добавил, что принятые меры «непопулярные, но необходимые», и попросил глав муниципалитетов настраивать себя и жителей на продление режима.
По официальным данным на 17 апреля, в Башкирии выявлено 213 случаев заражения, умерли 8 пациентов, выздоровели — 14. Всего в России зафиксировали 4080 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число с начала эпидемии в стране достигло 32 008. За период пандемии стране умерли 273 пациента, еще 2590 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения