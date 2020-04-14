Глава минздрава российского региона потребовал от врачей «не рыдать в соцсетях»

Глава минздрава Башкирии Максим Забелин потребовал от врачей «не рыдать в соцсетях» и не паниковать, а выполнять задачи «по приказу», как это делают военные медики. Обращение министра было опубликовано в его Instagram 13 апреля.
Так, Забелин заявил, что военные врачи «не пишут жалоб, не ходят на собрания с требованием отменить приказ или выплатить командировочные досрочно, не оспаривают решения командиров, не выкладывают рыдания в соцсети с просьбой спасти и не поддаются панике».
В пресс-службе правительства Башкирии изданию «Подъем» сообщили, что не считают сравнение врачей с военными медиками некорректным, и заявили, что Забелин — военный хирург и «не понаслышке знает о работе в чрезвычайных ситуациях». Там добавили, что слова министра были «призывом к мобилизации» врачей.
В правительстве решили не наказывать Забелина и уточнили, что он круглые сутки находится на работе, приезжает с проверками в проблемные места, быстро решает все вопросы и «любые проблемы врачей уж точно решает».
В начале апреля бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный заявил, что просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства похожи на мародерство. На данный момент его пост в Instagram удален, в нем говорилось, что наступило очень сложное время и происходит переоценка ценностей. «Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на мародерство!!!!!!!!!!!! Вам так не кажется?» — было написано в публикации.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения