Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте, сообщает «Медиазона». Сейчас пост экс-парламентария в соцсети удален.
В публикации говорилось, что для всех наступило очень сложное время, переоценка ценностей. «Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на мародерство!!!!!!!!!!!! Вам так не кажется?» — говорилось в публикации Поддубного.
В 2011 году Сергей Поддубный был избран депутатом Госдумы шестого созыва от Кемеровской области.
В субботу, 4 апреля, министр экономического развития России Максим Решетников призвал российский бизнес искать способы продолжить работу в условиях эпидемии коронавируса, а не прерывать ее и закрываться. Он отметил, что важно найти компромисс между соблюдением санитарных требований и продолжением рабочего процесса.
В начале апреля эксперты подсчитали возможные потери бизнеса в случае полного соблюдения президентского указа о нерабочей неделе. По мнению специалистов, в общей сложности предприниматели лишатся почти триллиона рублей. Больше всего пострадают предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами, непродуктовый ретейл, а также профессиональная, научная и техническая сферы.
С 28 марта по 5 апреля в России была введена нерабочая неделя из-за распространения коронавируса. Затем президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до начала мая.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения