В российском регионе допустили продление режима изоляции до лета

Режим самоизоляции в Башкирии продлится минимум до конца мая для профилактики заражений коронавирусом. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, передает РИА Новости.

«Апрель-май — это вот, как здрасте, мы работаем в этом режиме [самоизоляции]. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», —сказал Хабиров.

Глава региона добавил, что принятые меры «непопулярные, но необходимые» и попросил глав муниципалитетов настраивать себя и жителей на продление режима.

Материалы по теме Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом Граница с Белоруссией закрыта. Магазинам помогут наполнить полки продуктами первой необходимости

Ранее сообщалось, что пиком распространения коронавируса в России станут июнь-июль 2020 года. Такой прогноз озвучил врач-инфекционист Николай Малышев. Говоря о создании вакцины от коронавируса, Малышев заявил, что ее разработают не раньше чем через год-полтора.

По официальным данным на 16 апреля, в Башкирии выявлен 191 случай заражения, умерли пять человек, выздоровели 9. В России, по последним данным, зафиксировано в общей сложности 27 938 случаев заражения коронавирусом — в 78 регионах выявили еще 3448 зараженных. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (1370) и Московской области (467). На третьем месте — Санкт-Петербург (154).

За последние сутки в стране зафиксировали смерть 34 пациентов, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 двух человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!