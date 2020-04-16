В российском регионе допустили продление режима изоляции до лета

Режим самоизоляции в Башкирии продлится минимум до конца мая для профилактики заражений коронавирусом. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, передает РИА Новости.
«Апрель-май — это вот, как здрасте, мы работаем в этом режиме [самоизоляции]. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», —сказал Хабиров.
Глава региона добавил, что принятые меры «непопулярные, но необходимые» и попросил глав муниципалитетов настраивать себя и жителей на продление режима.
Ранее сообщалось, что пиком распространения коронавируса в России станут июнь-июль 2020 года. Такой прогноз озвучил врач-инфекционист Николай Малышев. Говоря о создании вакцины от коронавируса, Малышев заявил, что ее разработают не раньше чем через год-полтора.
По официальным данным на 16 апреля, в Башкирии выявлен 191 случай заражения, умерли пять человек, выздоровели 9. В России, по последним данным, зафиксировано в общей сложности 27 938 случаев заражения коронавирусом — в 78 регионах выявили еще 3448 зараженных. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (1370) и Московской области (467). На третьем месте — Санкт-Петербург (154).
За последние сутки в стране зафиксировали смерть 34 пациентов, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 двух человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения