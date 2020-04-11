В российском регионе разрешили пить в самоизоляции

Губернатор Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии ограничений на продажу алкогольных напитков, введенных 1 апреля в рамках действия режима самоизоляции. Новый порядок реализации спиртного вступает в силу с понедельника, 13 апреля.

В настоящее время алкоголь нельзя продавать с 18:00 до 10:00 следующего дня. На такие меры в республике пошли, чтобы не допустить нарушений общественного правопорядка, когда граждане начнут пить в выходные дни.

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Нынешний указ разрешает продажу до 22:00. Он стал реакцией на обращение Минпромторга России, который попросил регионы не менять действующий порядок продажи спиртного.

В ведомстве объяснили, что ограничения могут спровоцировать рост социальной напряженности, а также увеличить продажу нелегальной продукции. Однако, например, в Пермском крае и Забайкалье отменить аналогичные указы отказались.

В Башкирии режим самоизоляции действует с вечера 31 марта. Гражданам разрешено покидать дома для получения экстренной медицинской помощи, для покупок в магазинах, чтобы вынести мусор и прогулки с домашними животными. Исключение сделано для сотрудников служб жизнеобеспечения, правоохранительных органов и органов власти, которые могут добираться на работу.

На утро 11 апреля в России зарегистрированы 1667 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве — 1030 человек, В Московской области — 152, Санкт-Петербурге — 80. Общее количество меньше, чем в предыдущие сутки, когда заболели 1786 человек.

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