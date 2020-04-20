В российском регионе ограничили время продажи алкоголя

В Свердловской области ввели ограничения на продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Теперь торговля алкоголем будет осуществляться с 10:00 до 19:00. Власти обещают, что за этим будет установлен тщательный контроль.

Для предотвращения распространения коронавируса в регионе также действует режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге. Источником распространения инфекции мог стать врач, заразившийся от соседки. По словам Куйвашева, у большинства пациентов нет симптомов, они чувствуют себя хорошо, и ситуация «контролируемая».

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