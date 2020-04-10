В России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива. Временный запрет введен в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях, пишет «Коммерсантъ».

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Законодательный запрет на продажу разливного пива введен в Крыму и Оренбургской области, уточнил президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин. Источник издания добавил, что в Липецкой области местные власти «просто приказали владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина». Официального подтверждения информации от правительств регионов не поступало.

По словам Желагина, неформальное давление с требованием на время пандемии прекратить работу оказывается на владельцев точек, продающих разливное пиво, по всей стране. Только в Москве уже закрылось около 15-20 процентов магазинов, сообщил он. Как пояснил Желагин, пиво само по себе относится к продовольственным товарам, поэтому точки, продающие напиток только навынос, могут продолжать работу во время эпидемии.

Ранее на фоне эпидемии коронавируса в ряде регионах уже ввели и более жесткие ограничения на продажу алкоголя. Так, в Забайкалье розничная продажа спиртного полностью запрещена, в Якутии и Туве ее запретили в отдельных населенных пунктах. В ряде других регионов, в том числе Карелии, Хакасии и Ленинградской области, ограничено время продажи алкоголя.

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