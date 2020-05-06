Объяснена причина большей уязвимости мужчин перед коронавирусом

Врач-инфекционист Николай Малышев объяснил причину большей уязвимости мужчин перед коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, мужчины более подвержены рискам заражения и более тяжелого протекания болезни. «Причина этого явления — прежде всего в менее здоровом образе жизни мужчин и, в частности, в таких вредных привычках, как курение и употребление алкоголя», — подчеркнул доктор, добавив, что речь идет не только о вирусе, но и о всех известных человечеству заболеваниях.

Малышев подчеркнул, что мужчины по естественным особенностям менее устойчивы к неблагоприятным внешним условиям жизни, чем женщины, в связи с чем они чаще болеют и умирают. «Не случайно ведь, что на каждые 489 девочек на земле рождаются 511 мальчиков, часть из которых сравнительно рано погибнет. В итоге примерно к 40 годам число женщин и мужчин примерно выравнивается», — резюмировал он.

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В конце апреля Минздрав заявил, что представители мужского пола оказались более уязвимы перед коронавирусом, чем женщины, поскольку заражаются чаще. На долю мужчин приходится 60 процентов заразившихся, на долю женщин —около 40 процентов. При этом отмечалось, что тяжести заболевания это правило не касается.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 165 929 человек. С начала эпидемии скончались от осложнений 1 537 человек, вылечились — 21 327. За последние 24 часа на территории страны выявили 10 599 новых инфицированных.

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