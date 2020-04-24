Перенесший коронавирус россиянин раскрыл подробности лечения

Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин раскрыл изданию «Московский комсомолец» подробности лечения в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

35-летний Александр Саломасов рассказал, что 27 марта проснулся с высокой температурой. Врачи скорой помощи взяли у него анализ на коронавирус и посоветовали обратиться в местную поликлинику. При положительном результате с ним должны были связаться, однако этого не произошло. Состояние больного не улучшалось, а у одного из знакомых нашли коронавирус. В итоге медики во время повторного вызова решили Александра госпитализировать.

По словам Саломасова, он оказался в числе первых пациентов с коронавирусом, которых лечили в НИИ. Ему сделали компьютерную томографию, повторно протестировали на COVID-19, диагностировали двустороннюю пневмонию и нашли коронавирус.

«С лекарствами, антисептиками в палате, водой и другим вообще никаких проблем не возникало», — отметил он. По его словам, врачи были снабжены всеми защитными средствами.

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Обход совершали лечащие врачи, специалисты других направлений и даже руководитель больницы. «Если у кого прыгает сахар или температура, от пациентов вообще не отходили, пока им не станет легче», — заявил мужчина.

Саломасов также рассказал, что не входил в группу риска по коронавирусу, однако заразился. По его мнению, регулярные физические нагрузки помогли ему перенести вирус в относительно легкой форме.

Ранее заразившийся коронавирусом житель Москвы Александр Кутузов рассказал, что смог спастись благодаря крови переболевшего пациента. Врачи НИИ Склифосовского назначили пациенту переливание плазмы из крови выздоровевших, которая содержит антитела к вирусу.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

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