Россиянин рассказал о спасшей его от коронавируса крови выздоровевшего

Заразившийся коронавирусом житель Москвы Александр Кутузов заявил, что смог спастись от него благодаря крови переболевшего пациента — в России в апреле начали применять переливание плазмы из крови выздоровевших, которая содержит антитела к вирусу и может, как показывает опыт ряда других стран, помочь в лечении инфекции. Об этом мужчина рассказал «Комсомольской правде».

Кутузова госпитализировали в реанимации НИИ Склифосовского в критическом состоянии, ему не помогали противовирусные препараты и антибиотики, тогда врачи назначили пациенту переливание донорской плазмы. Пациент рассказал, что сначала отказался, так как боялся «подцепить ВИЧ или гепатит», но врачи переубедили его, объяснив, что это невозможно, так как кровь проверяют.

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«После первой же процедуры [я] проснулся совсем другим человеком. Ушла температура, стало легче дышать», — сказал Кутузов. Он добавил, что сдал кровь на антитела и надеется, что сможет стать донором плазмы для других пациентов.

Ранее стало известно, что в Москве три пациента с коронавирусом выздоровели после переливания плазмы. Как сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, все трое зараженных справились с болезнью без осложнений. Двоих выписали из больниц через 10 дней после процедуры, третьего — через 14 дней.

В московском Клиническом комитете по коронавирусу считают, что переливание донорской плазмы крови с антителами на инфекцию — один из самых перспективных способов лечения при отсутствии лекарства. Московские власти объявили, что за сдачу крови с антителами к вирусу донорам заплатят больше обычного — 1250 рублей за каждые 150 миллилитров.

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