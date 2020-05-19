В Минздраве поддержали идею поднять минимальный возраст продажи алкоголя

В Минздраве поддержали идею Совета Федерации поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Да, конечно, это нужно сделать. Для России было бы полезно, чтобы это было с 21 года. Минздрав уже давно борется за то, чтобы повысить возрастной ценз продажи алкоголя. Много людей выступали с этой инициативой», — констатировал Брюн.

Он неоднократно выступал с предложением ограничить продажу спиртного. По мнению Брюна, в частности, алкоголь, как и курение, ухудшает течение заболевания у зараженных коронавирусом и увеличивает заразительную силу инфекции.

Ранее сенатор Валерий Рязанский рекомендовал правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя. Он подчеркнул, что в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность. По его словам, сенаторы также просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака.

13 мая глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса россияне стали чаще умирать от алкоголя. По его мнению, ограничение продажи спиртных напитков позволит проложить «путь к сокращению смертности и заболеваемости» и постепенно отойти от культуры алкогольной зависимости.

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