Россиянка ударила дочь ножом в живот накануне свадьбы

В Крыму арестовали 50-летнюю жительницу города Красноперекопск, которая ударила ножом в живот свою 32-летнюю дочь накануне ее свадьбы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Матери невесты вменяется покушение на убийство.

По данным следствия, молодая женщина после свадьбы собиралась переехать в другой город, но ее мать была против, так как не хотела расставаться с внуком. На этой почве между родственницами происходили конфликты. Во время одной из ссор мать ударила дочь ножом в живот, но не смогла убить ее.

Пострадавшую госпитализировали. Ее жизнь вне опасности. Мать пострадавшей дала явку с повинной.

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