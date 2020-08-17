Москвич избил годовалую дочь сожительницы и признался в покушении на убийство

Житель Москвы избил годовалую дочь своей сожительницы и нанес ей многочисленные травмы головы и тела. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на убийство, мужчина полностью признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления Следственного комитета по столице Юлию Иванову.

По данным следствия, инцидент произошел 15 августа в квартире дома на юго-востоке города. Мотивы москвича не раскрываются. «В настоящее время мужчине 1999 года рождения предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал свою вину», — сказала Иванова.

Девочку и мать госпитализировали, ребенку оказывается медицинская помощь. Заведено дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Решается вопрос о возбуждении дела против родительницы за неисполнение обязанностей по воспитанию (статья 156 УК РФ).

Ранее сообщалось, что москвич был задержан за избиение двух маленьких детей жены. Младшая девочка получила серьезные травмы головы. Столичный департамент труда и социальной защиты населения взял ситуацию под свой контроль, женщине будет предложена помощь кризисного центра и юристов.