Попытка маленькой россиянки с ножом защитить мать от избиения попала на видео

В Екатеринбурге маленькая девочка с ножом попыталась защитить мать от избиения, произошедшее попало на видео. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что мужчина избивает женщину и таскает ее за волосы, происходящее, судя по голосу за кадром, снимает еще один мужчина. Девочка громко плачет и кричит, пытается подойти к матери и остановить драку, но ей не удается и в какой-то момент она идет к кухонному столу и берет нож. Автор ролика начинает требовать от нее положить нож и нецензурно ругается, а также говорит, что девочка «попадет в опеку и будет там ночевать».

В Следственном комитете России подтвердили, что кадры сделаны именно в этом городе. Когда именно произошли попавшие на видео события, пока неизвестно. Ведомство начало проверку, следователи выяснят, что стало причиной конфликта и в каких условиях живет девочка.

17 июня сообщалось, что в Подмосковье семилетний мальчик напал с ножом на отца, избивавшего его мать. 39-летний мужчина выпил алкоголь и напал на 37-летнюю жену, начал бить и душить ее. На крики матери прибежал сын. Мальчик испугался, что отец убьет маму, схватил нож и ударил его в спину. Мужчину увезли на скорой. Женщина рассказала следователям, что у нее в течение 10 лет возникают конфликты с мужем из-за его злоупотребления алкоголем.

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