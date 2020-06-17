В России семилетний мальчик напал с ножом на избивавшего мать отчима

В Дмитровском городском округе Подмосковья семилетний мальчик напал с ножом на отчима, который избивал его мать, следователи начали проверку. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, 39-летний мужчина выпил алкоголь и напал на 37-летнюю жену, начал бить и душить ее. На крики матери прибежал сын. Мальчик испугался, что отчим убьет маму, схватил нож и ударил его в спину.

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Мужчину увезли на скорой, его состояние не уточняется. Женщина рассказала следователям, что у нее в течение 10 лет возникают конфликты с мужем из-за его злоупотребления алкоголем. В связи с этим СК также проверит работу органов, которые занимаются профилактическими мероприятиями.

В январе 64-летний житель Камчатского края в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в голову сыну своей сожительницы, который вступился за мать после очередного конфликта. 44-летнего мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, его спасли. Против нападавшего завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК («Покушение на убийство»).

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