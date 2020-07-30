Родственники рассказали о зарезанной мужем под крики детей россиянке

Зарезанная мужем под крики детей жительница Челябинской области хотела уйти от мужа, потому что он избивал ее. Об этом рассказали родственники россиянки, передает издание 74.ru.

По словам двоюродной сестры женщины, она долго скрывала ситуацию в семье, пока муж не рассек ей лоб во время очередного избиения. Она ушла от него, но после извинений решила дать ему последний шанс, это произошло примерно за 10 дней до убийства.

Сестра также рассказала, что погибшая не зависела финансово от мужа — мужчина не работал, а она приносила деньги в семью, шила на заказ и зарегистрировала ИП.

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Подруга погибшей рассказала, что хорошо знала ее и работала с ней, даже звала работать в Юрюзань. Женщина отказывалась и говорила, что ей важна семья. В одном из последних сообщений она писала, что хотела путешествовать, но отложила идею до момента, как ее дочери 2 и 4 лет станут самостоятельными. Она добавила, что ей нужно развивать свой бизнес.

29 июля стало известно, что в Челябинской области возле поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах закрытых в машине детей. Известно, что семья ехала в стоматологию, чтобы вылечить зуб дочери, но супруги поссорились по дороге. Первые удары ножом мужчина нанес еще в машине, а когда она выбежала из машины, догнал ее на обочине. Очевидец снял на видео, как на обочине лежит тело женщины, а в машине сидят дети. Муж погибшей выбросил нож в кусты. Следственный комитет возбудил дело по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). По данным источников 74.ru, мужчина воспользовался статьей 51 Конституции и отказался давать показания. Предварительной причиной убийства считают ревность.