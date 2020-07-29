Россиянин разозлился на «устроившую жизнь без него» жену и убил ее

Житель Новокузнецка разозлился на жену, которая «смогла устроить свою жизнь без него» и убил ее. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Кемеровской области.

По версии следствия, 5 апреля 2020 года десятилетняя девочка вернулась домой с прогулки, почувствовала запах гари и попросила соседей вызвать сотрудников МЧС. Спасатели потушили огонь и увидели на диване тело 37-летней женщины с колото-резаными ранениями. Они вызвали следственную группу.

Следователи установили, что женщину убил ее бывший муж, уроженец Таджикистана. Предположительно, он устроил пожар в квартире, чтобы скрыть следы преступления. За несколько часов до возгорания между ними произошел конфликт, крики слышали соседи. 42-летнего мужчину задержали и поместили под стражу, он частично признал вину и заявил, что не хотел убивать женщину. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»), оно передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.

24 июля сообщалось, что житель Омской области убил жену и дочь, после чего совершил самоубийство. По данным СК, в мае 2019 года мужчина сначала убил жену, после чего дочь, которая стала свидетельницей конфликта. Затем он погрузил тела в багажник автомобиля и вывез в лес. Их тела не удавалось найти в течение года. Тело самого мужчины нашли еще спустя несколько дней. Известно, что он совершил суицид в сарае на окраине Калачинска.