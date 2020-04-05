В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В одной из квартир на востоке Москвы обнаружены мумифицированные тела двух женщин. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, передает РИА Новости.

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По ее словам, найденные тела женщин 1965 и 1962 годов рождения были без признаков насильственной смерти, порядок в квартире не нарушен. По данным следствия, погибшие были сестрами.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух женщин», — заявила Иванова.

Ранее сообщалось, что в Перми начался судебный процесс в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве жены. По версии следствия, 40-летний россиянин убил супругу в своей комнате в коммунальной квартире. Он хотел покончить с собой, но не смог. Мужчина жил три месяца с мертвой женой: с августа по октябрь 2019 года. Чтобы запах не почувствовали, он поставил рядом с разлагающимся телом вентилятор

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