В центре Москвы был обнаружен труп пожилой женщины. Об этом сообщает АГН «Москва».

Отмечается, что 88-летняя россиянка месяц пролежала мертвой в своей квартире. Останки были найдены на кухне. По словам соседей, тело принадлежит хозяйке квартиры.

Сейчас труп пенсионерки доставили в морг для установления личности и причин смерти.

Ранее в Калининграде россиянин, получивший в наследство квартиру, обнаружил на балконе жилого помещения мумифицированное тело пенсионера, которое, предположительно, пролежало там больше десяти лет. По версии полицейских, труп скончавшегося мужчины — бывшего хозяина квартиры — на балкон в 2010 году перенесла его супруга. Сама она умерла около двух лет назад. Женщину похоронили за счет бюджетных средств. После этого квартира пустовала, и городская администрация запустила процедуру перевода жилья в собственность муниципалитета.

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