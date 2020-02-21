Россиянин нашел мумию в унаследованной квартире

В Калининграде россиянин, получивший в наследство квартиру, обнаружил на балконе жилого помещения мумифицированное тело пенсионера, которое, предположительно, пролежало там больше десяти лет. Об этом сообщает сетевое издание «Клопс».

По версии полицейских, труп скончавшегося мужчины — бывшего хозяина квартиры — на балкон в 2010 году перенесла его супруга. Сама она умерла около двух лет назад. Женщину похоронили за счет бюджетных средств. После этого квартира пустовала, и городская администрация запустила процедуру перевода жилья в собственность муниципалитета.

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В ходе юридических разбирательств выяснилось, что хозяин квартиры нигде не числится как умерший. Пенсионера признали без вести пропавшим. Впоследствии нашелся наследник, который и обнаружил мумию бывшего владельца жилья на балконе. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, по какой причине пенсионер скончался, и почему его никто не искал в течение десяти лет.

В январе мумию нашли на балконе жителя Санкт-Петербурга. Скелетированное тело мужчины хранили более двух лет в одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко.

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