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Открыта загадочная древнеегипетская гробница с мумиями внутри

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Министерство по делам древностей Египта объявило, что в ходе археологических раскопок в южной части города Луксор были найдены 20 нетронутых деревянных саркофагов, в которых, скорее всего, находятся мумии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Гробы, украшенные надписями и цветными изображениями, находились в некрополе Асасиф, среди руин древнего города Западные Фивы. Артефакты датированы эпохами Среднего царства (2040-1640 годы до нашей эры), Нового царства (1550-1069 годы до нашей эры) и Позднего периода (664-332 годы до нашей эры).

По словам представителей Министерства, находка является одной из самых крупных и важных за последние годы.

Ранее, в июле 2019 года, сообщалось, что польские археологи обнаружили десятки мумий возрастом две тысячи лет во время раскопок в окрестностях пирамиды Джосера, древнейшего каменного сооружения, расположенной в саккарском некрополе на севере Египта. Большинство тел были подвергнуты лишь самым основным процедурам бальзамирования и погребены прямо в песке.

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