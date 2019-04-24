Найдена затерянная гробница с мумиями и сокровищами

Египетские археологи обнаружили древнюю гробницу с мумиями возрастом две тысячи лет. Об этом сообщает Haaretz.

По словам специалистов, захоронение относится к греко-римскому периоду, который начался с завоевания Египта Александром Македонским в 332 году до нашей эры. Оно находится рядом с мавзолеем Ага-Хана III, духовного лидера мусульман XX века, который был похоронен в 1959 году в городе Асуан.

Археологи также нашли артефакты, включая декорированные маски, статуэтки, вазы, фрагменты саркофагов и картонажа — материала, изготовленного из слоев папируса или льна, покрытых штукатуркой.

Ранее сообщалось, что археологи раскопали в Египте гробницу с 50 мумиями, 12 из которых, по данным министерства по делам древностей Египта, были детскими. Останки принадлежат людям эпохи правления династии Птолемеев (IV-I века до нашей эры). Захоронение обнаружили в провинции Эль-Минья к югу от Каира. Тела людей оказались частично обернуты в льняные ткани, некоторые лежали на полу склепа, другие — в каменных или деревянных гробах.

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