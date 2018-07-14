В Египте при раскопках обнаружили мастерскую для бальзамирования

Археологи обнаружили мастерскую для проведения бальзамирования и позолоченную серебряную маску на раскопках подземного комплекса в египетской Саккаре. Об этом сообщает издание LiveScience.

Маска покрывала лицо мумии, лежавшей в плохо сохранившемся деревянном саркофаге. Как следует из надписей на нем, мумия принадлежит священнику, служившему богине Мут.

«Обнаружение этой маски можно назвать сенсацией. Немного масок из драгоценных металлов сохранилось до наших дней, ведь могилы богатых сановников были разграблены еще в древности», — отметил глава исследовательской группы из Тюбингенского университета (Германия) Рамадан Бадри Хуссейн.

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Археологи также нашли мастерскую, в которой проводилось бальзамирование и где сохранились сосуды, содержащие масла и другие субстанции, необходимые для бальзамирования. Внутри также были два больших бассейна, где, вероятно, высушивали тела умерших.

Мастерская расположилась над шахтой, в которой сохранились мумии, саркофаги и погребальные сосуды.

Ранее в июле 2018 года стола известно, что при раскопках в Александрии (Египет) археологи обнаружили черный гранитный саркофаг, который является одним из самых крупных найденных египетских саркофагов.

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