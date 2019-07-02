Возле древнейшей пирамиды нашли необычные тела и артефакты

Польские археологи обнаружили десятки мумий возрастом две тысячи лет во время раскопок в окрестностях пирамиды Джосера, древнейшего каменного сооружения, расположенной в саккарском некрополе на севере Египта. Большинство тел были подвергнуты лишь самым основным процедурам бальзамирования и погребены прямо в песке. Об этом сообщает издание Science in Poland.

Мумии были обнаружены на территории между пирамидой и участком некрополя, называемым Сухим рвом (Dry Moat). Последний представляет собой траншею глубиной 20 метров и шириной 40 метров, высеченную в скале. Большая часть захоронений очень плохо сохранилась. На шее одного из тел археологи нашли разноцветное ожерелье, а на крышке разрушенного деревянного гроба — похожие на иероглифы знаки. Исследователи считают, что надпись сделал неграмотный ремесленник, пытавшийся сымитировать египетское письмо.

Кроме того, ученые наткнулись на странный рисунок древнеегипетского бога Анубиса, выполненного в необычном синем цвете. Обычно Анубиса изображают черными красками, однако, согласно верованиям древних египтян, волосы богов состояли из драгоценного голубого камня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!