В Египте нашли затерянную гробницу с редкими рисунками

Археологи обнаружили хорошо сохранившуюся древнеегипетскую гробницу, принадлежавшую высокопоставленному чиновнику и украшенную красочными и редкими настенными росписями. Об этом сообщает издание Newsweek.

Место погребения располагается в некрополе Мемфиса, который находится у селения Саккара, в 30 километрах к югу от Каира. Оно датируется правлением пятой династии фараонов — 2504—2347 годами до нашей эры. В гробнице были найдены фрагменты мумии чиновника по имени Хуви (Khuwy), а также канопы — сосуды, в которых хранятся извлеченные при бальзамировании тела внутренние органы.

Помещение построено из белого известняка, а стены украшены разноцветными рисунками и надписями, некоторые из которых были нарисованы с помощью специальной смолы и масел. Сама гробница расположена неподалеку от места захоронения фараона Джедкара Исеси, что указывает на вероятную связь между чиновником и правителем.

В феврале сообщалось, что археологи нашли в Египте гробницу с 50 мумиями эпохи правления династии Птолемеев (IV— I века до нашей эры), 12 из которых были детьми. Захоронение обнаружили в провинции Эль-Минья к югу от Каира. Мумии находились в семейном некрополе внутри девятиметровых погребальных камер в районе Туна-эль-Габал.

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