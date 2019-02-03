В Египте нашли гробницу с полусотней мумий

Местные археологи нашли в Египте гробницу с 50 мумиями, 12 из которых, по данным министерства по делам древностей Египта, дети. Находку археологов назвали крупнейшей в 2019 году.

Найденная гробница содержала 50 мумий эпохи правления династии Птолемеев (IV—I века до нашей эры). Захоронение нашли в провинции Эль-Минья к югу от Каира. Мумии находились в семейном некрополе внутри девятиметровых погребальных камер в районе Туна-эль-Габал. Тела людей оказались частично обернуты в льняные ткани, некоторые лежали на полу склепа, другие — в каменных или деревянных гробах.

Археологи считают, что найденные мумии имеют смешанный половой состав, более того, 12 из найденных тел идентифицированы как дети. По мнению специалистов, умершие представляли верхушку среднего класса египетского общества и занимали важные должности.

В феврале 2019 года сообщалось, что специалисты, которые проводили 10-летнюю реставрацию гробницы фараона Тутанхамона выяснили причину появления загадочных пятен на стенах погребальной комнаты. По их мнению, обнаруженные при вскрытии саркофага пятна в начале XX века, являются погибшими бактериями.

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