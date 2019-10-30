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Родственники шесть недель прятали дома мумию умершей художницы

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В британском городе Хемсли, графство Норт-Йоркшир, семья шесть недель держала в спальне мумифицированные останки своей родственницы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

25 сентября 2018 года сотрудники аптеки сообщили в полицию о том, что японская пара покупает подозрительно много медицинского спирта. При этом от мужчины и женщины пахло мертвым телом.

В тот же день полицейские явились по адресу в центре Хемсли, где проживала японская семья: 52-летняя Йосика Ясутакэ (Yoshika Yasutake), ее 46-летний брат Такахиро (Takahiro) и их 76-летняя мать Митико (Michiko Yasutake). В одной из спален дома полицейские нашли мумифицированное тело покойной сестры Йосики и Такахиро — 49-летнюю Рины. Предположительно, к моменту обнаружения женщина была мертва шесть недель. При жизни она была талантливой художницей.

Родственники покойной предстали перед судом по обвинению в предотвращении законного захоронения тела. Они говорили через переводчика и подтвердили свои имена и адрес коттеджа в Хелмсли.

Дело перенаправили в Королевский суд Йорка, где оно будет рассмотрено 2 декабря. До этого момента семья была отпущена под залог. Обвинение, которое предъявляется Ясутакэ, может предполагать максимальную меру наказания в виде пожизненного заключения.

26 октября сообщалось, что мадридская полиция обнаружила в одной из квартир мумифицированный труп 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад. Местные жители ощущали неприятный запах, который исходил из ее квартиры, однако полицейские не реагировали на их жалобы.

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