Мумия женщины пролежала в ванной 15 лет

Мадридская полиция обнаружила в одной из квартир мумифицированный труп 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад. Об этом сообщает Mundo.

Соседи в последний раз видели Изабель Риверу (Isabel Rivera) живой в сентябре 2004 года. Местные жители ощущали неприятный запах, который исходил из ее квартиры, однако полицейские не предпринимали никаких действий на их жалобы.

На этой неделе в квартиру все-таки удалось попасть с помощью пожарного, который забрался в жилище через окно второго этажа. Спасатель обнаружил труп Риверы в ванной.

Летом прошлого года стало известно о похожем инциденте в Барнауле. Новый жилец подъезда в одном из домов затеял ремонт, в процессе ему понадобился доступ в квартиру соседей сверху. Мужчина долго пытался связаться с хозяевами, которые не жили в квартире. В итоге дверь вскрыли и обнаружили мумию женщины, пролежавшую в помещении около десяти лет. Тело принадлежало бывшей владелице квартиры. Соседи по подъезду считали, что женщина давно переехала к родственникам.

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