Россиянин три месяца жил с мертвой женой

В Перми судят мужчину, подозреваемого в убийстве жены. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает издание «Рифей Пермь».

По версии следствия, 40-летний россиянин убил жену в своей комнате в коммунальной квартире на улице Свиязева. Он хотел покончить с собой, но не смог. Мужчина жил три месяца с мертвой женой: с августа по октябрь 2019 года. Чтобы запах не почувствовали, он поставил рядом с разлагающимся телом вентилятор и насыпал вокруг стиральный порошок, чтобы отпугнуть тараканов.

Родственники женщины, которым никак не удавалось с ней связаться, обратились в полицию. По их просьбе полицейские взломали дверь и обнаружили тело. Подозреваемый утверждал, что не совершал убийство, а жена умерла по естественным причинам.

Эксперты выяснили, что смерть женщины наступила в результате двух ударов тупым предметом по голове. Подозреваемого судят по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

21 февраля сообщалось, что в Калининграде россиянин, получивший в наследство квартиру, обнаружил на балконе мумифицированное тело пенсионера, которое, предположительно, пролежало там больше десяти лет.

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