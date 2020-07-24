Россиян убил семью и покончил с собой

В лесу Омской области нашли останки женщины и девочки, которых год назад убил глава семейства. Сам он после совершения преступления покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

Отмечается, что в мае 2019 года мужчина во время ссоры убил свою 40-летнюю жену, а затем и 15-летнюю дочь, которая стала свидетелем конфликта. Затем он загрузил их тела в багажник автомобиля и вывез в лесной массив. До сих пор останки родственниц найти не удавалось.

Спустя месяц после убийства была обнаружена машина местного жителя, внутри правоохранители нашли замытые следы крови. Тело самого мужчины обнаружили еще спустя несколько дней: он повесился в сарае на окраине Калачинска.

По словам представителя местного СК Ларисы Болдиной, причиной семейного конфликта стала ревность мужчины. По предварительной информации, он контролировал все передвижения супруги, а та втайне от него ходила на фитнес. В какой-то момент женщина не выдержала и решила развестись с мужем, что и стало причиной ссоры.

В живых остался восьмилетний сын пары. Во время конфликта родителей он смотрел мультфильмы.

Ранее сообщалось, что жительница Астраханской области поссорилась с 12-летним сыном, убила его гантелью, а тело замуровала в бетон под полом дома своего старшего ребенка. Затем она сообщила в полицию, что мальчик пропал, и вместе с волонтерами разыскивала его на протяжении трех месяцев.