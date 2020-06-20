Россиянка убила сына гантелей и замуровала бетоном

В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего подростка задержана его 56-летняя мать. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, россиянка в ходе ссоры убила сына гантелей, после чего замуровала тело бетоном и спрятала под пол дома, принадлежащего ее старшему сыну. При этом женщина, стараясь запутать следователей, 6 марта вместе с мужем обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что сын два дня назад ушел в школу и не вернулся.

В ходе расследования пропажи подростка женщина путала следователей, сообщая, что ее сына якобы видели около дома, также она регулярно с точностью опознавала его на записях с камер городского видеонаблюдения, создавая у сыщиков ощущение, что сын жив. Однако 19 июня забетонированное тело нашли под полом дома старшего брата жертвы.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В феврале сообщалось, что в Москве мать одним ударом в грудь убила сына с ДЦП, который не хотел учить математику.

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