Заместитель главного врача российской больницы убил жену и покончил с собой

В Можайске заместитель главного врача городской больницы убил жену и покончил с собой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, тело 59-летнего мужчины был обнаружено в сарае 14 июля. Причиной его смерти стал суицид. Через сутки об исчезновении супруги погибшего заявила в полицию ее сестра.

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь квартиры, где проживали супруги, и там нашли женщину мертвой. Эксперты установили, что ей нанесли несколько ударов по голове, и она скончалась от полученных травм.

У погибшей была вторая группа инвалидности из-за астмы, она не работала.

Следователи устанавливают мотивы убийства и последующего суицида.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



