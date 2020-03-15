Россиянин застрелил любовницу и ее дочь из охотничьего ружья и покончил с собой

В Морозовском районе Ростовской области местный житель из охотничьего ружья застрелил любовницу, которая жила с ним, и ее дочь. После этого мужчина покончил с собой. Об этом сообщила представитель регионального управления Следственного комитета Галина Гагалаева, передает РИА Новости.

По ее словам, убийство было совершено на почве ревности. Перед самоубийством 41-летний ростовчанин застрелил из ружья 12 калибра сначала свою 38-летнюю гражданскую жену, затем ее 14-летнюю дочь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее в Перми 40-летний россиянин убил жену в своей комнате в коммунальной квартире на улице Свиязева. Он хотел покончить с собой, но не смог. Мужчина жил три месяца с мертвой женой: с августа по октябрь 2019 года. Чтобы запах не почувствовали, он поставил рядом с разлагающимся телом вентилятор и насыпал вокруг стиральный порошок, чтобы отпугнуть тараканов.

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