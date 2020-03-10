Российские полицейские три дня подряд совершали самоубийства

В отделе полиции Тюмени найден мертвым оперуполномоченный, по предварительным данным, он совершил самоубийство. Об этом Ura.ru сообщили в региональном управлении МВД.

Погибшего с огнестрельным ранением нашли около восьми часов утра 10 марта. Как уточняет проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале, погибший по имени Азат заступил на суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы, получил табельное оружие, после чего пошел в туалет и там покончил с собой.

Это третий суицид за последние три дня. 8 марта в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) совершил самоубийство начальник наркоконтроля полковник Евгений Солонович. Его нашли мертвым в своей квартире. Причиной суицида могло послужить задержание хозяина местного ночного клуба «Адреналин» за сбыт наркотиков, который мог начать сотрудничать со следствием и дать показания на Солоновича.

9 марта в своем кабинете покончил с собой командир отделения ГИБДД капитан полиции Андрей Шигапов из межмуниципального отдела МВД «Губахинский» в Пермском крае. Перед самоубийством его задержали коллеги за рулем личного автомобиля. Медосвидетельствование показало в его крови 0.56 промилле алкоголя, был оформлен протокол. Источник проекта указал, что Шигапов совершил суицид в состоянии стресса, зная, что за вождение в состоянии опьянения его выгонят из органов, невзирая на 25 лет выслуги.

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