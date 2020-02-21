По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС

Следователи предъявили обвинение по статье 293 УК РФ («Халатность») приставу Эдуарду Нефедову, досматривавшему посетителей на входе Чертановского суда Москвы 12 февраля. Свиридов отвлек его внимание, захватив с собой металлическую флягу, на которую сработала рамка металлоискателя. После чего показал удостоверение и беспрепятственно прошел в здание с личным пистолетом, который был изъят у погибшего после суицида.

Ранее сообщалось, что после самоубийства бывшего полковника ФСИН в здании Чертановского суда Москвы возбудили уголовное дело.

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