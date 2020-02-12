Пронесший в суд оружие и покончивший с собой полковник ФСИН попал на видео

Проход вооруженного полковника ФСИН Виктора Свиридова в здание Чертановского суда Москвы попал на видео. Кадры в среду, 12 февраля, публикует Telegram-канал Life Short.

На кадрах видно, как бывший начальник управления автотранспорта ФСИН России Виктор Свиридов заходит в здание и показывает приставам документы. После того как запищала рамка металлодетектора, один из сотрудников осмотрел его, но пистолета не нашел. По одной из версий, полковник отвлек его внимание, захватив с собой металлическую флягу, на которую также могло сработать устройство.

Источник «Ленты.ру» утверждал, что Свиридов просто показал приставам свое служебное удостоверение, после чего они пропустили его на заседание.

12 февраля полковник ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы. Он сделал это после того, как судья приговорила его к наказанию в виде трех лет лишения свободы. У погибшего была четвертая стадия рака, он обвинялся в вымогательстве денег на свое лечение у бывшего начальства, угрожая в противном случае распространить на него компромат.

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