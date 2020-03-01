Россиянка зарезала одного своего ребенка и ранила второго

Жительница Казани с ножом набросилась на двоих своих детей, убив одного из них и ранив второго. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

По его данным, расправившись с детьми, россиянка попыталась покончить с собой. Выживший ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечается, что женщина напала на детей из-за измены мужа.

Telegram-канал Mash, в свою очередь, уточнил, что обоим сыновьям по семь лет. После случившегося один из них успел позвонить отцу.

В МВД Татарстана ТАСС сообщили, что проводят проверку. По предварительной информации, с заявлением в полицию обратился супруг женщины.

Ранее в феврале сообщалось об убийстве жителем Краснодара своего сына. Мать ребенка рассказала, что ее муж взял с собой сына и свой паспорт и ушел. Тела 33-летнего мужчины и 6-летнего мальчика были найдены возле психиатрической больницы.

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