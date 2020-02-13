Россиянка оставила младенца задыхаться в пеленке и ушла в бар

Жительница Костромы туго укутала двухнедельного младенца дома, оставила его лицом вниз на диване и ушла в бар — ребенок едва не задохнулся. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Костромской области.

Как сообщили в полиции, сотрудников ведомства вызвали на улицу Островского из-за драки и пропажи мобильного телефона. Они выяснили, что заявительница — мать двухнедельного ребенка, который остался один дома. Туда отправили следственно-оперативную группу. Дверь в квартиру не была заперта. Войдя в помещение, силовики увидели туго завернутого в пеленки и одеяло младенца, который не подавал признаков жизни. Ребенка распеленали, он открыл глаза и начал дышать. Его доставили в больницу.

Выяснилось, что матери младенца 25 лет. Три года назад россиянку лишили родительских прав в отношении двоих детей за оставление их без присмотра.

Ранее жительница Ставропольского края родила сына дома и сразу же зарезала его ножницами — она нанесла ребенку около 40 ударов. После этого женщина захотела похоронить его самостоятельно, но ее самочувствие резко ухудшилось и ее госпитализировали. В больнице пациентка рассказала о содеянном. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

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